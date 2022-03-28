Özdemir 'Tahkim bizim Yargıtay'ımızdır' dedi, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan geri adım atmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) arasında bir anlaşmazlık daha meydana geldi. Tahkim Kurulu'nun Süper Lig'de görev listesinden çıkarılan 13 hakem ile ilgili verilen kararı iptal etmesiyle gözler MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya çevrildi.

“1 gün bekleyemezdik” diyen Gündoğdu'nun istifa etmesi istenmesine rağmen MHK Başkanı, bu konuda geri adım atmıyor.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki MHK tarafından 8 Mart günü gerçekleştirilen hakem ve gözlemci operasyonuna Tahkim Kurulu’nun dur demesinin MHK Başkanı Gündoğdu’nun istifa etmeyi düşünmediği ve göreve iade edilen hakem ve gözlemcilere sezon sonuna kadar görev vermeyeceğini söylediği öğrenildi.

Antalya kampına katılmadılar, görev yok!

Süper Lig hakemlerini 26-28 Mart tarihleri arasında Antalya’da 3 günlük kampa alan MHK Başkanı’nın Tahkim’in aldığı karara rağmen Antalya’daki kampa katılmamalarını da bahane ederek hakemlere görev vermeyi düşünmediği ve sezon sonunda hepsini klasman düşüreceğini söylediği de gelen bilgiler arasında.

Oysa TFF Başkanı Nihat Özdemir dört gün önce yaptığı açıklamada "Hakemlerle ilgili bir karar aldık. Arkadaşlarımız Tahkim Kurulu'na müracaat etti. Dosya orada inceleniyor. Tahkim Kurulumuz bizim Yargıtay'ımızdır. Herkesin Tahkim'in vereceği karara saygı duyması gerekir" demişti.