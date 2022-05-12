Özdağ’dan Soylu’ya tazminat davası: Kazanınca sokak hayvanlarına mama alacağım

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 5 Mayıs’ta TGRT’de katıldığı bir programda söylediği sözlere manevi tazminat davası açtı.

Program sunucusunun “Ümit Özdağ’dan bahsettik, kendisinden bir cevap var" sözlerine Süleyman Soylu, "Hiç, hiç muhatabım değil. Hiç kabul etmem, hiç adam yerine koymam. Hayır, kabul etmem. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine de insani yerine de koymam Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i Safilindir, bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık istihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. İtibarimizi onun itibarıyla bir araya getirir miyiz?" şeklinde yanıt vermişti.

Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada Süleyman Soylu’nun bu sözlerine manevi tazminat davası açıldığı ve davanın kazanılması durumunda sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacağı ifade edildi.



