Altındağ'da yaşanan ölüm olayı sonrası gerginlik: Kepenkler açılmadı, çocuklar okula gitmedi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu M.M.'nin elinde bulunan pompalı tüfeğin ateş alması sonucunda patronu Ziya İpek vuruldu.

İHA'ın haberine göre, çantacıda çalışan yabancı uyruklu M.M. (16) pompalı tüfekle oynamaya başladı. Tüfeğin bir anda ateş alması sonucunda dükkanda bulunan patronu Ziya İpek'in vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet etti.

Silah sesini duyan çevredeki esnaf, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, İpek'in yakınları gözyaşına boğuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, olay yerine tedbir amaçlı çok sayıda çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

Mahallelerde gergin tablo

Geçtiğimiz yıl yaşanan bir cinayet olayı sonrası ilçede Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahallelerde ev ve işyerleri hedef alınmış, yağmalama olayları gerçekleşmişti.

Yaşanan bu son olay sonrası soL'un edindiği bilgiye göre esnafların çoğunluğu Suriyeli olan mahallelerde kepenkler açılmadı, yine sığınmacı aileler saldırı olur endişesiyle çocuklarını okullara göndermedi.