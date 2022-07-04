Özdağ'dan Soylu'ya: Görevde tutulması milli güvenlik tehdidi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Özdağ "İçişleri Bakanı başta olmak üzere ülkeyi yöneten kadrolar gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindedir. Görevde tutulması ülke için milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir” dedi.

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen “Bu sabah İçişleri Bakanlığı benimle ilgili bir suç duyurusunda bulunacakları açıklamasını yaptı. Bundan bir süre önce de benimle ilgili başka bir suç duyurusunda bulunacaklarını duyurmuşlardır. Türkiye’nin iç güvenliğini sağlama konusunda görevli İçişleri Bakanlığı hiç şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en önemli bakanlıklarının başında gelmektedir. Bu hassas bakanlık 20 yıldan bu yana Türk Devletine karşı kurulan iç ve dış komploları engellemek yerine komploların ne yazık ki merkezi olmuştur. 2002-2014 sürecinde FETÖ casusluk ve terör örgütünün en etkili olduğu bakanlıkların başında İçişleri Bakanlığı geliyor" diye konuştu.

Özdağ "15 Temmuz FETÖCÜ darbe girişiminden sonra bakanlığın büyük bir rehabilitasyondan geçmesi ve sağlam temeller üzerine oturtulması gerekiyordu. Ne yazık ki İçişleri Bakanlığı’na güvenlik meselelerinden hiç anlamadığını kendisinin de ifade ettiği ki ilk kez doğru söylüyor, hiç anlamıyor" dedi.

'Lideri İstanbul'da yakalandıysa IŞİD'in karargahı da İstanbul'dadır'

Özdağ açıklamasında "Ülkemize çoğu kendi ülkelerinde iç savaş deneyiminden geçmiş travmalı 10 milyonu aşan insan sokulmuştur. Türkiye’de bu insanları sosyal taban olarak kendisine alan selefi terör örgütü şebekeleri oluşmuştur. Suriyeli uyuşturucu mafyası her geçen gün ülkemizde biraz daha güçlenmekte ve yaygınlık kazanmaktadır. IŞİD’in lideri üç hafta önce İstanbul’da yakalandı. Hepimiz biliyoruz ki, Süleyman Soylu bile biliyor, eğer IŞİD terör örgütünün lideri İstanbul’da yakalandıysa, İŞİD’in karargâhı da İstanbul’dadır" ifadelerini kullandı.

'Bu adamın sosyal çevresi kriminallerden oluşuyor'

Özdağ şunları söyledi:

"AKP’nin PKK terör örgütüyle müzakere yaptığı dönemde de o müzakerelerin en önde gelen savunucularından bir tanesiydi. O tarihte ben Abdullah Gül dahil olmak üzere bütün devlet yönetimini terörle müzakerenin Türkiye’ye çok ağır bir bedel ödeterek biteceği konusunda sözlü ve yazılı olarak uyarırken Soylu, Türk ilçelerinin PKK’nın eline teker teker geçmesine neden olan terörle müzakereyi alkışlıyordu ve açılım güzellemesi yapıyordu. Onun için ben Soylu’nun ve ekibinin burunlarının ucunu görmediğini biliyorum. Stratejik öngörü diye bir kavramı duymadığını biliyorum. Kendi ifadesiyle en hoşuna giden ses, poliçe kesen makinanın sesiymiş. Böyle bir adama bu kadar kritik bir dönemde Türkiye’nin güvenliğini emanet ettik. Bu adamın bütün sosyal çevresi kriminallerden oluşuyor. Suçlularla fotoğraf üstüne fotoğraf veriyor. İçişleri değil suç işleri bakanı.

Türk halkını uyarıyorum. Türk Devleti ve Türk milletini, FETÖ ve PKK’dan koruyamayan Ak Parti zihniyeti bugün ülkemizin 10 milyondan fazla sığınmacı ve kaçakla dolarak bir felakete gitmesine yol açmaktadır. İçişleri Bakanı başta olmak üzere ülkeyi yöneten kadrolar gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindedir. Görevde tutulması ülke için milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir.

Ülkemize on binlerce Afgan ordusu mensubu geldi. Nerede bu Afgan ordusu mensupları, ne yapıyorlar? ‘122 bin tane Suriyeliyi kaybettik’ diyorsunuz. Kurşun kalemden mi bahsediyorsunuz? Kaybettikleriniz dışında bir de kayıt altına almadıklarınız var. Böyle bir ortamda Zafer Partisi Türkiye’nin bir iç çatışmaya emperyalist bir projeyle amacı Büyük Kürdistan olan bir iç savaşa sürüklenmemesi için bu göç politikası, vatandaşlık verme politikası, ekonomik harcamalar yanlıştır diye uyarısı konusunda da suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Canınız cehenneme sizin. Hiçbir suç duyurunuz bizim Türkiye’nin barışı, istikrarı, huzuru için vermiş olduğumuz mücadeleyi engelleyemeyecek. Sonuna kadar 10 milyon sığınmacı ve kaçağın ‘Anadolu Kalesi Projesiyle’ vatanlarına dönmesi mücadelesini yapacağız.

İsmail Çatak'a: 'Çok iyi iş takibi yapıyorsun'

Bu açıklamayı yapan İsmail Çatak’a da bir sözümüz var. İsmail Çatak, konuştuğumuz İçişleri Bakanlığı’yla işi olan bütün avukatlar senden büyük övgüyle bahsediyorlar. Çok iyi iş takibi yapıyorsun. Aldığın her işi sonuçlandırıyorsun. Göç İdaresi İl Müdürlükleri’ndeki torpil odalarına ne kadar işlem yolladın? Bugün benimle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledin, aktif terör kodu olanları havaalanlarından nasıl ve ne karşılığında geri aldırdın ve ülkeye sokturdun? Soylu ve İçişleri Bakanlığı, Zafer Partisi’yle mücadele edeceğine, Konya’da üretilen otomatik tüfeğin kimlere, kimler tarafından dağıtıldığını açıklasınlar. Yoksa biz açıklayacağız.” (ANKA)