Özdağ'dan 'Oğan' açıklaması: Bizi temsil etmez ve bağlamaz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurması üzerine bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Dağılan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Ata İttifakı'nın diğer bileşenlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan'ın açıklamasının hemen ardından bir mesaj yayımladı. 

Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Oğan'ın açıklamasının kendi politik tercihi olduğunu ve Zafer Partisi'ni hem temsil etmediğini hem de bağlamadığını açıkladı. Mesajının sonunda ise partisinin kararını yarın saat 11.00'de yapacağı açıklamayla duyuracaklarını söyledi.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi ise ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurmuştu. 

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Ümit Özdağ bir kez daha Kılıçdaroğlu ile görüşecek