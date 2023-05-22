Özdağ'dan 'Oğan' açıklaması: Bizi temsil etmez ve bağlamaz

Dağılan Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Ata İttifakı'nın diğer bileşenlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğan'ın açıklamasının hemen ardından bir mesaj yayımladı.

Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Oğan'ın açıklamasının kendi politik tercihi olduğunu ve Zafer Partisi'ni hem temsil etmediğini hem de bağlamadığını açıkladı. Mesajının sonunda ise partisinin kararını yarın saat 11.00'de yapacağı açıklamayla duyuracaklarını söyledi.

Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır. @zaferpartisi — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 22, 2023

Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi ise ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurmuştu.