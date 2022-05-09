Özdağ: Soylu, öğrencim olan bürokratları işten atmaya başlamış

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bakanlıkta Özdağ'ın öğrencisi olan bürokratları işten attığını iddia etti.

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Soylu, İçişleri Bakanlığı'nda çalışan ve benim öğrencim olan bürokratları işten atmaya başlamış. Utanç verici gerçekten utanç verici! Süleyman benim yüzlerce öğrencim bakanlıkta, hepsini mi atacaksın? Sana kriminal derken haklıydım. Duyacağın son söz 'Teslim ol Süleyman' olacak."

'Teslim ol Süleyman' ifadesini değiştirerek yeni paylaşımda bulundu

Bir süre sonra söz konusu paylaşımını silen Özdağ, önceki paylaşımında yer alan "Sana kriminal derken haklıydım. Duyacağın son söz 'Teslim ol Süleyman' olacak" ifadelerini değiştirerek yeni bir paylaşımda bulundu.

Özdağ'ın kimi ifadelerini değiştirerek yaptığı yeni paylaşım ise şöyle:

"Soylu, İçişleri Bakanlığı’nda çalışan ve benim öğrencim olan bürokratları işten atmaya başlamış. Utanç verici gerçekten utanç verici! Süleyman benim yüzlerce öğrencim bakanlıkta, hepsini mi atacaksın? Korku işte böyle bir şeydir. Ben korkmuyorum. Sen korkuyorsun. Çünkü korkaksın!"