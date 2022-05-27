Özdağ: İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'la kıyaslanacak bir kazanma şansı yok

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuştu.

Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye konuşan Özdağ'ın açıklamalarından bir bölüm şöyle:

"Esas sorulması gereken soru; en güçlü aday Mansur Yavaş'ken İttifak'ın neden Mansur Yavaş'ı aday göstermediği. Biz Mansur Yavaş'ı destekleyeceğimizi açıklamıştık, İttifak aday gösterdiği takdirde seçilme şansı yüzde 60'ların üstünde, durum böyleyken kazanma ihtimali olan kişi Mansur Yavaş'ken onu aday göstermemek şike yapmak demektir.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali riskli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın AK Parti'den kopan oyu alma şansı yok, onun için. AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan oy almadan kazanamıyorsunuz. Bunu şu anda Türkiye'de yapabilen bir tek Mansur Yavaş var.

İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'la kıyaslanacak bir kazanma şansı yok bence."