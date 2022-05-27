ODTÜ'de Devrim Yürüyüşü yapıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) geleneksel Devrim Yürüyüşü gerçekleşti. Fizik Bölümü çimlerinin önünden başlayan yürüyüş Devrim Stadyumu’nda son bulurken, ODTÜ öğrencileri, emekçileri ve mezunları stadyumun çimlerine "Devrim" yazdı.

'Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm'

34. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği birçok öğrenci topluluğunun etkinlik, söyleşi, gösterileriyle ve sanatçı konserleriyle devam ediyor. ODTÜ Kadın Dayanışma Komiteleri ve ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu'nun şenliğin ikinci gününde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Öğlen saatlerinde iki topluluğun ortak düzenlediği programda fotoğraf sergisi gösterimi yapıldı.

Toplulukların davetiyle Jose Marti Küba Dostluk Derneği adına katılan Nahide Özkan'ın "Sosyalist devrim mümkün mü? Küba örneği" ve soL Haber Portalı Genel Yayın Yönetmeni Ali Ufuk Arikan'ın "Bir Gazetecinin Gözünden Haziran Direnişi, Toplumsal Mücadele ve ODTÜ" başlıklı söyleşileri gerçekleşti.

Söyleşilerin ardından gerçekleşen müzik dinletisinin ardından, alanda toplanmaya başlayan ODTÜ öğrencileri, emekçileri ve mezunları Devrim Yürüyüşü'ne katıldı.

Jose Marti Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan: 'Küba Devrimi, 26 Temmuz Hareketi'nin düzen değişikliği talebiyle ortaya çıktı'

soL Haber Genel Yayın Yönetmeni Ali Ufuk Arikan, "Bir Gazetecinin Gözünden Haziran Direnişi, Toplumsal Mücadele ve ODTÜ" başlıklı söyleşiye katıldı

TKG: Gençliğin en ön saflarda sürecek sosyalizm mücadelesi devam ediyor

ODTÜ öğrencileri, emekçileri ve mezunları Devrim Yürüyüşü için Fizik Bölümü önünde bir araya geldi. Türkiye Komünist Gençliği yürüyüş öncesinde bir açıklama yaptı. TKG'nin açıklaması şu şekilde:

Devrim Yürüyüşü yalnızca ODTÜ için değil , yapıldığı ilk günden bu yana gençliğin eşitlik ve özgürlük mücadelesi için büyük bir önem taşımaktadır . Bu gelenek sadece ODTÜ'nün sesini değil , ülkemizin içinde bulunduğu karanlığa hapsedilmeye çalışılan gençliğin sesini de en yüksek şekilde haykırır ve aydınlık bir geleceğin bizim elimizde yükseleceğini söyler . Bu gelenek sömürgecilere karşı durmak , emperyalizme karşı mücadele etmek , gerici dayatmalara karşı ayakta kalmak ve insanlığın kurtuluşunu sosyalizm alternatifi üzerinden yükseltmek demektir Devrimci mücadelenin kökünü kazımaya ve topyekûn yok etmeye çalışan her türden engellemeye karşı yıllarca olduğu ve bugün de hep birlikte haykıracağımız gibi bizi dimdik ayakta tutan şey bu mücadelenin güncelliğinden başka bir şey değildir.



Hiç olmadığı kadar güncel ve zaruri olan bu mücadelemiz gücünü gençliğin bu akıl dışı düzene karşı sürdürdüğü mücadelenin tarihsel mirasına sırtını yaslayarak almaktadır . Bu değerleri ve mirası 50 sene önce Denizlerin , Yusufların , Sinanların ABD emperyalizmine ve NATO'ya karşı verdikleri ve bugün de gençliğin devam ettirdiği devrimci mücadelenin beşiği olmuştur . Yürekleri devrim ateşi ve inancı ile dolu bir grup öğrencinin stadyuma kocaman harflerle ve kazınmayacak şekilde " DEVRİM " yazması , kendilerine giydirilmeye çalışılan Amerikancı gömleğini yırtıp atmalarıdır . Ne yaparlarsa yapsınlar orada yazan DEVRİM yazısını silemediler . Bilmeliler ki silemedikleri sadece bir yazı değildi ; gençliğin en ön saflarda sürecek mücadelesi , mahkum etmeye çalıştıkları apolitizm kalıbına sokamamaları ve her daim var olacak olan devrim inancıydı .

Vietnam Kasabı sıfatıyla anılan ve sıfatının fazlasıyla hakkını veren ABD Ankara Büyükelçisi Komer'in arabasını ABD emperyalizmine karşı körüklenen öfkeleri sonucu bir başkaldırı olarak yakan , emperyalizmin yegane sembolü McDonalds'ı okulumuzdan def etmek için günlerce ve kapatılana dek McDonalds önünde sabahlayan , gençliğin AKP'ye boyun eğmediğini gösteren ODTÜ Ayakta eylemlerinin öncüleri olan , en büyük sermaye gruplarından olan ve her yıl kârına kâr katan Koç Grubu'nun KoçFest reklam panolarını sermaye karşıtı bir tutumla devrim den defeden , geleneksel şenliğine sahip çıkan, ilk Karl Marx büstünü yapıp sergileyen bir öğrenciye sahip olan ve çok yakın zamanda düzenin bir başka laciverti Babacan'ın kirli siyasetinin ODTÜ'de yeri olamayacağını söyleyerek üniversitesine almayan gençlik esas sileme dikleri ve silmeye güçlerinin yetmeyecekleri ODTÜ öğrencileridir ! Ama mücadelemiz sadece burada değil Emperyalistlerin ve onların yerli işbirlikçilerinin olduğu her yerde onların karşısında durmak olduğunu biliyoruz. Bunun için de geçtiğimiz hafta İncirlik Üssü'nde NATO defol demek için oradaydık

Bilmelidirler ki bu mücadeleler gençliğin nostalji olarak anacağı değil buradan ders çıkarıp hareket etmesine ve önünü görmes ine neden olacak kimi uğraklardır . Andığımız ve bu sene de anacağımız bizimle aynı sıralarda oturmuş ve benzer zorluklara karşı mücadele vermiş , ODTÜ'nün her bir köşesinde mücadelelerinden izler bulunan her bir devrimciyi anarken bu gerçeklik hatrımızdan çıkmayacaktır ve 28. kez gerçekleştireceğimiz Devrim Yürüyüşünde daha yüksek sesle haykırmamıza , yürüyüşümüzü daha emin adımlarla gerçekleştirmemize neden olacaktır . Yürüyüşümüzü de mücadelemizi de daha heyecanlı ve diri tutacak olan sira arkadaşlarımızın bizimle aynı saflarda yürümesi ve mücadelemize omuz vermesi olacaktır. Geleceğimizi kurtarabilir ve daha niceleri gerçekleşecek olan Devrim Yürüşümüzü sosyalist bir Türkiye'de zafer naraları atarak gerçekleştirebiliriz. Umutla söylüyoruz bu bozuk düzeni yıkana dek.

Gençlik Gelecek , Gelecek Sosyalizm !

Devrim Yürüyüşü

Kaybedilen devrimcilerin anılmasından sonrasında başlayan yürüyüşte “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm”, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz “, “Yaşasın devrim ve sosyalizm” “ODTÜ yürüyor, mücadele sürüyor” sloganları atıldı. Fizik Bölümü önünde başlayan Devrim Yürüyüşü, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda son buldu. ODTÜ'lüler stadyumun çimlerine "Devrim" yazarak yürüyüşü bitirdi.

ODTÜ Rektörlüğü, Bahar Şenliği'nin ilk gününde "Pençe-Kilit Operasyonu"nda hayatını kaybeden askerler sebebiyle konserleri iptal etmiş. Rektörlük ikinci günde de, öğrencilere gönderdiği mesajda "Sadece 26 Mayıs günü yapılması planlanan yürüyüş sona erene kadar Kampüse hiç kimse alınmamaktadır." diyerek Devrim Yürüyüşü'ne katılımı engellemeye çalışmıştı.