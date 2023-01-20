Özdağ, Akşener'in başdanışmanına tazminat ödeyecek

Üç yıl önce katıldığı bir televizyon programında İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu’nun "FETÖ’cü" olduğunu söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kavuncu'nun örgütle bağlantılı Kazakistan Türk İş Adamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yaptığını iddia etmişti.

Özdağ’ın iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavuncu hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma açmış, Özdağ ise ifadesinde, Kavuncu’nun "FETÖ’cü" olduğu iddiasını tekrarlamıştı.

Savcılık, Kavuncu hakkında soyut beyan ve iddiaların dışında somut deliller bulunmadığı sonucuna vararak, 31 Mayıs 2021’de kovuşturmaya yer olmadığına hükmetmiş ve bu gelişme üzerine Kavuncu, Özdağ hakkında tazminat davası açmıştı.

Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava bugün sonuçlandı.

Duruşmada Özdağ’ın avukatı, müvekkilinin Kavuncu’ya "FETÖ’cü" değil, "FETÖ" ile iltisaklı dediğini, ikisinin ayrı kavramlar olduğunu söyledi. Kavuncu’nun ve sosyal çevresinin "FETÖ" ile bağlantılı, bir kısmının ise iltisaklı olduğunu iddia etti. Özdağ'ın avukatı dosyanın iki yıl bekletildiğini, Özdağ’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ettiği kavgadan iki hafta sonra fezlekenin düzenlendiğini iddia ederek, “Bütün yargı ve yürütme Soylu ile kavga ettikten sonra müvekkilin üstüne yürümeye başlamıştır” dedi.

Özdağ, Kavuncu’ya 20 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.