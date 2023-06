Özdağ: Abdüllatif Şener milletvekiliyken 'CHP'den aday olsam bile Zafer Partisi'ne oy veririm' dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Abdüllatif Şener'in sığınmacılarla ilgili CHP içerisinde bazı tartışmalar yaşandığını söylediğini aktardı.

Halk TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Abdüllatif Şener'i yıllardan beri tanıyan bir siyasetçiyim. Hem akademisyen hem de siyasetçi olarak biliyorum. AK Partinin en güçlü olduğu yıllarda AK Parti'nin 4 kurucu isminden birisiydi. Ancak 2002- 2007 yılları arasında Erdoğan'la özellikle özelleştirmeler konusunda ve ekonomi yönetimi konusunda derin fikir ayrılıkları yaşadığını biliyorum. Ve bu fikir ayrılıklarından dolayı da AK Partiyle yollarını 2007 sonunda ayırdı. Ve doğrusu ben kariyerist olduğuna katılmıyorum. Kariyerist olsaydı AK Parti'de devam etmek bir kariyerist için herhalde en karlı şeylerden bir tanesidir.

Abdüllatif Şener ile yakın bir dostluğum yok. Kendisiyle hiçbir zaman aynı siyasi partide de yer almadım. Çoğu kez de rakip siyasi duruşlar içerisinde oldum. Ancak bazı şeyleri tespit etmek lazım. Sonra bir siyasi parti kurdu. Bu siyasi parti de Ergenekon operasyonlarında gelişmemesi için çok ağır baskı altına alındı. Partinin finansörleri tutuklandı. Kendisi de siyaset dışına itildi ama siyaset dışında da AK Partiye muhalif bir kimliğe sahip oldu. 2018'de Kemal bey tarafından davet edildi ve milletvekili oldu. Bu süreçte en fazla çıktığı televizyon kanalının şu an da bizim yayında olduğumuz Halk TV olduğunu biliyorum. 2023 seçimlerinde aday oldu. Her genel başkan bir kadro çalışması yapılabilir ve bu kadro çalışması üzerinden bir tercih koyabilir. Buna o parti içinden gelmiyorsanız o partide derin kökleriniz yoksa, bir başka gelenekten gelip bir dönem vekillik yaptıktan sonra teşekkür edip kenara çekilebilirsiniz. Abdüllatif Bey anlaşılan çok kırıldı buna. Hemen istifasını verdi. Ben hemen sıcağı sıcağına yapılan yorumlarda Abdüllatif Şener'in infaz edildiğini görüyor ve düşünüyorum. Evet Sinan Oğan'a oy verdi ama şunu da söyleyeyim; ben kendisiyle 2 defa sohbet ettim, her ikisi de kalabalık geniş gruplar içindeydi. CHP milletvekiliyken bir sabah sohbetinde birçok kişinin içerisinde şunu söyledi: Sizin sığınmacı politikanız benim partimin sığınmacılar politikasından daha doğru ve benim partim bu politikayı sürdürürse, seçimlerde CHP'den aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm. Sadece Sinan Oğan'a oy verdiğini düşünmüyorum muhtemelen Zafer Partisi'ne de oy vermiştir."