Özbekistan'ın başkentinde şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda meydana gelen patlama nedeniyle ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Taşkent'in Sergeli semtindeki bir şirketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu yaralananlar oldu.

Yaralananlar hastaneye kaldırılırken çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Taşkent Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki depoda meydana gelen patlamanın sesi kentin birçok yerinde duyuldu. Öte yandan havalimanında seferlerin devam ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada yaralananlardan 24'ünün hastaneye kaldırıldığı, diğerlerine ise olay yerinde müdahale edildiği belirtildi.

Başbakanlık açıklamasında ise, Başbakan Abdulla Aripov'un olay yerine giderek, incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla patlamada zarar görenlere yardım edilmesi amacıyla Başbakan Yardımcısı Açılbay Ramatov başkanlığında hükümet komisyonu oluşturulduğu kaydedildi.