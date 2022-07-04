Özbekistan'da sokağa çıkma yasağı başladı

Özbekistan'ın Karakalpakstan Cumhuriyeti'nin statüsünü düşürmeyi içeren anayasa değişikliğine karşı eylemler sürerken ülkenin Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev bölgede sokağa çıkma yasağı getirildi.

Mirziyoyev, polis ve eylemciler arasında çıkan çatışmalarda ölümlerin meydana geldiğini kabul ederek “Devlet binalarına saldırı düzenlendi. Ne yazık ki siviller ve kolluk kuvvetleri arasında kayıplar oldu." dedi. Ancak kaç kişinin hayatını kaybettiğini belirtmedi.

Pazar günü Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde bir aylık olağanüstü hal yürürlüğe girmişti. Bu akşam 9'dan sabah 7'ye kadar sokağa çıkma yasağı olarak genişletildi. Olağanüstü hal "hareket özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaları" da kapsıyor.

Gösteriler hükümetin bir anayasa değişikliği paketinin parçası olarak Karakalpakstan'ın özerkliğini iptal etme planını açıklamasından sonra başladı. Söz konusu anayasa değişikliği ayrıca Karakalpakistan'ın referandum yoluyla bağımsızlığını ilan etme hakkını da elinden alıyordu.

Mirziyoyev'se tepkilerin ardından Karakalpakstan'ın statüsünün değişmeyeceğine ve değişikliklerin nihai taslağının referanduma sunulacağına söz verdi.