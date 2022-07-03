Özbekistan Cumhurbaşkanı Karakalpakistan'da OHAL ilan etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Şerzod Asadov Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in protestoların gerçekleştiği Karakalpakstan bölgesinde 3 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında olağanüstü hal ilan ettiğini söyledi.

Sözcü Telegram kanalında "Karakalpakstan Cumhuriyet'inde vatandaşların güvenliğini sağlamak, hak ve özgürlüklerini korumak, asayiş ve düzeni yeniden sağlamak amacıyla 3 Temmuz 2022 00:01'den 2 Ağustos 2022'ye kadar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile olağanüstü hal ilan edildi." diye yazdı.

Özbekistan’da 26 Haziran’da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan’da protestolara neden olmuş, yüzlerce kişi başkent Nukus’ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki göstermişti. Anayasanın yeni redaksiyonundan Karakalpakistan Cumhuriyetinin statüsüne ilişkin egemenlik ve cumhuriyetin genel referandumla ayrılma hakkı ifadelerinin çıkarılmasının ülkede tepkiye neden olmasının ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Karakalpakistan bölgenin özerk makamlarına anayasada yapılması planlanan değişikliklerden çekildiğini bildirdi.