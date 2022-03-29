Özbekistan ziyaretine devlette görevli olmayan AKP’liler de gitti: 'Hangi vasıfla?'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i ziyaret etmek için Taşkent’e gitti.

Erdoğan’ın Taşkent ziyaretinde bakanların ve devlet görevlilerinin yanısıra sadece AKP’de görevli olan isimler de vardı. AKP’nin Kadın Kolları MYK üyesi Zehranur Yılmaz, ziyarete katılanlar arasında yer aldı.

Sosyal medya hesabından ziyarete katıldığını belirten Yılmaz, bir fotoğraf paylaşarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın birtakım temaslarda bulunmak üzere Özbekistan’a gerçekleştireceği diplomatik ziyarette bizler de yer alıyoruz. Gerçekleştirdiği her temasta biz gençlere tarihe tanıklık etme şansı verdiği için sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın sadece AKP üyesi olduğunu belirten kullancılar, ‘hangi vasıfla’ ziyarete katıldığını sorarak tepki gösterdi.