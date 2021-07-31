Özbekistan'da ilk Sputnik V serisi üretildi

Rus Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısının ilk test partisinin Özbekistan'da üretildiğini ve örneklerin kalite kontrolü için aşıyı geliştiren Rusya'nın Gamaleya araştırma merkezine gönderildiğini duyurdu.

Sputnik V, Ağustos 2020'de Rusya'nın Gamaleya araştırma enstitüsü tarafından geliştirildi ve Covid-19'a karşı dünyanın ilk tescilli aşısı oldu.

Araştırmacılara göre, aşı yeni koronavirüse karşı yüzde 91,6'nın üzerinde etkinlik gösteriyor ve şu ana kadar 69 ülkede kullanım onayı bulunuyor.