Özbekistan: Karakalpakistan'daki eylemlerde 18 kişi öldü

Özbekistan yetklilileri bugün yayınlanan açıklamada, ülkenin özerk bölgesi Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde geçen hafta başlayan eylemlerde 18 kişinin öldüğünü ve 243 kişinin yaralandığını söyledi. Özbekistan Ulusal Muhafız Basın Ofisi brifinginde, güvenlik güçlerinin 516 kişiyi gözaltına aldığını, ancak şimdi birçoğunun serbest bırakıldığını açıkladı.

Gösteriler hükümetin bir anayasa değişikliği paketinin parçası olarak Karakalpakstan'ın özerkliğini iptal etme planını açıklamasından sonra başladı. Söz konusu anayasa değişikliği ayrıca Karakalpakistan'ın referandum yoluyla bağımsızlığını ilan etme hakkını da elinden alıyordu.

Cumartesi günü Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'se tepkilerin ardından Karakalpakstan'ın statüsünün değişmeyeceğine ve değişikliklerin nihai taslağının referanduma sunulacağına söz verdi.

Pazar günü Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde bir aylık olağanüstü hal yürürlüğe girmişti. Olağanüstü hal "hareket özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaları" ve sokağa çıkma yasaklarını kapsıyor.

Aral Denizi kıyısında yer alan Karakalpakistan, dili Kazakça'ya Özbekçe'den daha yakın olan etnik grup Karakalpaklara ev sahipliği yapıyor. Mirziyoyev bugün yurtdışındaki en büyük Karakalpak diasporasına ev sahipliği yapan Kazakistan'ın Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü. Tokayev'se Taşkent'in Karakalpakistan'a dönük müdahalesini desteklediğini açıkladı.