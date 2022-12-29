Özbekistan: Hindistan yapımı şurup tüketen 18 çocuk yaşamını yitirdi

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, Hintli ilaç üreticisi Marion Biotech. tarafından üretilen bir tıbbi şurubu tükettikten sonra en az 18 çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlık, akut solunum yolu hastalığından muzdarip olan 21 çocuktan 18'inin Doc-1 Max şurubu tükettikten sonra öldüğünü bildirdi.

Şurubun soğuk algınlığı ve grip semptomları için pazarlandığı ancak zehirli bir madde olduğu belirtilen etilen glikon içerdiği aktarıldı.

Reuters'ın haberine göre, Hindistan makamları soruşturma başlatırken; ilaç üreticisi Marion Biotech, ithalatçı firma Quramax Medical ve Hindistan Sağlık Bakanlığı konu hakkında açıklama yapmadı.