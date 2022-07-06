Özbekistan Cumhurbaşkanı: Karakalpakistan'daki ayaklanmayı dış güçler kışkırttı

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Şerzod Asadov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta meydana gelen son ayaklanmaların, yabancı ülkelerin de yardımıyla uzun yıllar önceden hazırlandığına inandığını söyledi.

Mirziyoyev, Telegram kanalındaki hesabından yaptığı açıklamada, "Son olayların tamamı, ne bir, ne de on gün önce hazırlandı ve düzenlendi. Bu olaylar dış güçler tarafından uzun yıllardır hazırlanıyordu." dedi. Mirziyoyev, "Ana amaç Özbekistan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmek ve etnik gruplar arası bir çatışmayı alevlendirmekti." ifadelerini kullandı.

1-2 Temmuz'da Karakalpakstan bölgesinde kitlesel ayaklanmalar patlak verdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Karakalpakstan'da olağanüstü hal ilan etti ve eylemlerin bastırılması sırasında 18 kişi öldürüldü.

Gösteriler hükümetin bir anayasa değişikliği paketinin parçası olarak Karakalpakistan'ın özerkliğini iptal etme planını açıklamasından sonra başladı. Söz konusu anayasa değişikliği ayrıca Karakalpakistan'ın referandum yoluyla bağımsızlığını ilan etme hakkını da elinden alıyordu.

Cumartesi günü Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'se tepkilerin ardından Karakalpakistan'ın statüsünün değişmeyeceğine ve değişikliklerin nihai taslağının referanduma sunulacağına söz verdi.