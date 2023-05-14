Oyunu kullanan İnce'den gazetecilere: 'Rica ediyorum haberleri doğru yapınız'

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oyunu Ankara'da kullandı.

Sandık başında basın mensuplarına adaylıktan çekilme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, şunları söyledi:

"Sizin de başınıza gelebilir bunlar ortada bir terör örgütü var FETÖ var PKK var 50 gündür terör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunu görmüyor musunuz? Lütfen rica ediyorum haberleri doğru yapınız. Kaset kumpası falan. Çok rica ediyorum bunu düzeltmenizi istiyorum haysiyetimle şerefimle oynamayın, böyle bir görüntü yok şerefimiz kendimi Türk devletine emanet ettim ben başka yapacak bir şeyim yok. Bunları ortaya çıkartan montaj yapan FETÖ’dür. Ama bunu yayanlar var ya her birine dava açacağım. Her birine dava açacağım binse bin, beş binse beş bin."