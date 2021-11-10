Oyuncular Sendikası duyurdu: Kaymakamlık oyunu 'güvenlik' gerekçesiyle yasakladı

Oyuncular Sendikası, Fatih Kaymakamlığı'nın "Ölüm Uykudaydı" isimli tiyatro oyununu "kamu güvenliği" gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

Konuya ilişkin resmi hesabından açıklama yapan Oyuncular Sendikası, ''Daha önce pek çok kez sahnelenen 'Ölüm Uykudaydı' oyununun sansürlenmesini kabul etmiyoruz. Alınan karara ilişkin ilgili mercilerden bilgi edinmeye çalışacak ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Açıklamada şöyle denildi:

''Cuma Boynukara'nın yazdığı, üyemiz Nurcan Çelebi'nin yönettiği, Tiyatro İmge oyuncularından Ahmet Uçar'ın oynadığı 'Ölüm Uykudaydı' isimli tiyatro oyunu 9 Kasım 2021 tarihinde Fatih Emir Ali Kültür Merkezi'nde sahnelenecekti. Ancak üyemizden aldığımız bilgi doğrultusunda oyunun, Fatih Kaymakamlığı tarafından ''Sanal tarama neticesinde kamu güvenliği bakımından uygun bulunmadığı'' gerekçesiyle iptal edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Daha önce pek çok kez sahnelenen 'Ölüm Uykudaydı' oyununun sansürlenmesini kabul etmiyoruz. Alınan karara ilişkin ilgili mercilerden bilgi edinmeye çalışacak ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.''