Oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Hastanede tedavi gören 48 yaşındaki oyuncunun durumunun iyiye gittiği açıklandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özkan'ın tedavisinde her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi.

Ersoy Güler‘in Ordu’da çekilen "Sağ Salim Ölü Ya Da Diri" filminin setine çıkmaya hazırlanırken aniden fenalaşan oyuncu sağlık sorunları nedeniyle hem bu filmde hem de daha sonra başrol oynayacağı “Bahtsız Bahtiyar” filmlerinde çalışamayacak. “Sağ Salim Ölü Ya Da Diri” filminde Ufuk Özkan’ın yerine Murat Kocacık rol alacak.