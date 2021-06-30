Oyuncu Sancaktutan ve Kaya istismara uğradıklarını duyurdu

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, çocukken dedesi tarafından istismara uğradığını açıkladı.

"Okuyun bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır aman duyulmasın diyen herkes! Evet siz de çocuk istismarı yapıyorsunuz. İtiraf ediyorum, benim de hikayem buna benzer! Ben de ifşalasam mı herkesi? Utanırlar mı yaptıklarından?" diyen Sancaktutan, "Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da taciz edildi. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum. Kızlar susmayın. Artık susmak yok. Çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz. Çünkü sizi çok seviyorum" dedi.

Oyuncu Seray Kaya ise, yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım cinsel istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim."