Oyuncu Metin Çekmez yaşamını yitirdi

Bir süredir kanser tedavisi gören iyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Çekmez’in durumunun kötüleşmesinin ardından sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroya başlayan Metin Çekmez, 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadrolu oyuncu oldu. 1972 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı "Tatlı Dillim" sinema filmi ile oyunculuğa başladı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.