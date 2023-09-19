Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti

36 yaşındaki sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp babasının silahıyla yaşamına son verdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir apartmanın ikinci katından silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 36 yaşındaki oyuncu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cesedini otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabancasıyla yaşamına son verdiği anlaşılan Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı.