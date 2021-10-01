Oyuncu İlhan Daner yaşamını yitirdi

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören tiyatro ve sinema oyuncusu İlhan Daner yaşamını yitirdi.

Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Değerli meslektaşımız İlhan Daner hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" denildi.

1938'de İstanbul'da doğan İlhan Daner oyunculuğa tiyatro ile başlamıştı. Sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başlayan Daner konservatuvar mezunuydu. Senaristlik ve yönetmenlik de yapmış olan Daner'in "Seninle Bir Sonbahar" adlı bir 45'liği de bulunuyor.