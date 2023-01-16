Oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan intihar haberleri sonrası açıklama

Söylemezsem Olmaz adlı bir programın yorumcularından olan Bircan Bali, oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın intihar ettiği yönünde iddiada bulunmuştu.

Bali, "Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi, programımda açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Sancaktutan, haberi ve iddiaları yalanlarken, "Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum" dedi.