İstanbul'da Sultanahmet Camii’nde çektiği videoda ayak kokusuna ilişkin sözlere yer veren oyuncu Çiğdem Batur hakkında soruşturma başlatıldı.

Çiğdem Batur, Sultanahmet Camii’nde çektiği videoda burnunu kapatarak camideki ayak kokusuna tepki gösterdi.

Batur, 19 Kasım'da sosyal medyada paylaştığı videoda, "Sayın yetkililer bakın şu Sultanahmet Camii’ndeki ayak kokusuna bir çözüm bulun, rezil oluyoruz dünyaya. Başım döndü ayak kokusundan yeminle" sözlerine yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Batur’un söz konusu ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, oyuncu Batur'un Sultanahmet Camisi'nde çekerek sosyal medya hesabından paylaştığı videoda kullandığı "ayak kokusu" ve "rezil oluyoruz" şeklindeki ifadelerin, "ibadethane adabı gereği ayakkabısız girilen kutsal bir mekanda bulunan cami cemaati ve ibadet eden kişileri aşağılayıcı nitelik taşıdığı, dini değerlerin saygınlığını zedeleyebilecek mahiyette olduğu" değerlendirildi.

Bu kapsamda, söz konusu ifadeler nedeniyle "halkın bir kesimini ve dini değerleri alenen aşağılama" suçu yönünden resen soruşturma başlatıldı.

Çiğdem Batur'dan açıklama

Tartışmaların ardından sosyal medya hesabından yazılı açıklama yayımlayan Batur, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek paylaşımının amacının tarihî mekânlardaki hijyen ve havalandırma sorunlarına dikkat çekmek olduğunu ifade etti.

Oyuncu, "Öncelikle belirtmek isterim ki; sözlerimin amacı herhangi bir inancı, ibadet eden insanları veya kutsal bir mekânı hedef almak değildi. Dikkat çekmek istediğim konu, hem ibadet hem de turistik amaçlı ziyaret edilen tarihi bir mekândaki hijyen ve havalandırma sorunuydu" dedi.

Sultanahmet Camii ve Ayasofya'nın yalnızca Türkiye'nin tarihî ve kültürel mirasının değil, aynı zamanda uluslararası alandaki en önemli simgelerinden olduğunu vurgulayan Batur, paylaşımında ziyaretçilerin karşılaştıkları koşullara ilişkin endişelerini dile getirmek istediğini söyledi.

Batur, "Paylaştığım videoda, bu kıymetli mekânları ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ülkemizden nasıl bir izlenimle ayrıldıklarına ilişkin endişemi dile getirmek istedim" ifadelerini kullandı.

İfadelerinin farklı şekillerde yorumlanabileceğini kabul ettiğini belirten oyuncu, konuyla ilgili yetkililerle görüştüğünü de açıkladı.

Batur, "Konuyla ilgili yetkililerle yaptığım görüşmede hassasiyetimin doğru anlaşıldığını görmek ve dile getirdiğim sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağını öğrenmek beni çok mutlu etti. Bu konuda en kısa zamanda güzel gelişmeler yaşanacağına inanıyorum" dedi.

Sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen Batur, farklı görüşlere açık olduğunu ancak hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlara karşı hukuki yollara başvurabileceğini belirtti.

Oyuncu, "Öte yandan eleştiri ve farklı görüşlere her zaman açık olmakla birlikte, hakaret, tehdit ve kişilik haklarını ihlal eden paylaşımlara ilişkin yasal haklarım saklıdır. Bu nitelikteki içerikler gerekli hukuki değerlendirmeler doğrultusunda ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Batur, açıklamasını "Çünkü hiç kimsenin düşüncesini ifade etme hakkı, bir başkasının onurunu ve kişilik haklarını ihlal etme özgürlüğü anlamına gelmez" sözleriyle tamamladı.

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