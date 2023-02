Oyuncu Caner Cindoruk'tan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e tepki: 'Beni de not edin'

"Cumhurbaşkanımıza ve bizlere söylenen sözleri şimdilik not ediyoruz" diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e, oyuncu Caner Cindoruk'tan tepki geldi. Twitter'dan söz konusu haberi alıntılayan Cindoruk, "Neyi not ediyorsunuz hemşerim? Beni de not edin…" ifadelerini kullandı.

Çelik'in "Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz" sözlerine tepki gösteren Cindoruk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Neyi not ediyorsunuz hemşerim? İnsanların acısını görmezden geliyorsunuz, öfkelerine öfkeyle, parmak sallayarak, hakaretler ederek karşılık veriyorsunuz? Yazıklar olsun size hemşerim… Beni de not edin…"

Oyuncu Damla Sönmez de Cindoruk'un paylaşımına yanıt verdi. Sönmez yanıtında "Beni de edin!" sözlerini kullandı.

Beni de edin! — Damla Sönmez (@DamlaSonmez) February 17, 2023

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK sonrası parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Çelik açıklamasında, "Yabancı arama kurtarma ekiplerinin ağzından gerçek olmayan pek çok olmayan beyan da yayıldı. Birtakım yayınlar sosyal medyada söz konusu oldu. Biz afet bölgemizde vatandaşlarımızla birlikte olduğumuz için siyasi tartışmaları parçası olmadık. Bunları not ediyoruz" demişti.