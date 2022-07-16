Oyuncu Begüm Kütük: Müthiş bir vaka patlaması var

Bodrum’da bulunan Begüm Kütük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile çevresindeki birçok kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Kütük herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Begüm Kütük açıklamasında, “Bodrum’a geldiğim iyi oldu. Sağım, solum, önüm, arkam, dostlarım, annem Covid. Müthiş bir patlama var. Eczanelerde ilaç, maske bulmakta zorlanıyoruz. Annem 3 sene sonra ilk defa oldu. 5 aşılı olmasına rağmen hafif geçmiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanızı, temkinli olmanızı dilerim” ifadelerini kullandı.