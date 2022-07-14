Koronavirüs verileri 'eksik' iddiası: 'Vaka sayısı açıklananın en az 40 katı'

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Covid-19 verilerine göre, 4-13 Temmuz haftası 117 bin 95 kişi koronavirüse yakalandı. Geçen haftaya göre, vaka sayısı yaklaşık 60 bin arttı. Bir hafta içerisinde koronavirüs nedeniyle 31 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 olarak açıklandı.

Türkiye'de şimdiye kadar görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden toplam kişi sayısı da 99 bin 88 oldu.

TTB: Vakalar Bakanlık açıklamasından en az iki kat fazla

Türk Tabipleri Birliği aile hekimleriyle yaptığı anket sonuçlarına göre, Covid-19 vaka sayısının Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sayılardan en az iki kat fazla olduğunu açıkladı.

Halk TV'de açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise "Biz maalesef 5 dalga yaşadık, 5 dalgada da vakalar azalırken 'salgın bitti' diye sevinip bütün önlemleri kaldırdık. Sonunda bir sonraki dalgaya yakalandık. Şu anda da 6. dalgada vaka sayılarının arttığı dönemdeyiz" dedi.

'Vaka sayısı en az 40 katı'

Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı çalışmanın eksik olduğunu belirten Ceyhan, "Tabipler Birliği'nin yaptığı çalışma eksik bir çalışma. Çünkü aile hekimlerine sormuşlar. Vaka sayısı iki katı falan değil, vaka sayısı en az 40 katı. Çünkü bizden daha düzgün ve çok daha fazla test yapan ülkelerde bile yirmi de birini bulabiliyoruz diyor. Aile hekimleri üzerinde yapılan çalışmada belirtisi az olduğu için test kriterlerine uymadığı için test yapılmayan hastalardan bahsetmiyor. Onlar bizim pozitif bulduğumuz bakanlığın sayı olarak eksik açıkladığı rakamlardan bahsediyor" diye konuştu.

'En yüksek dalgayı yaşıyoruz'

"Günlük vaka sayımız salgının başından beri en yüksek noktada" diyen Ceyahan, "Bütün o dalgaları düşünürseniz en yüksek dalgayı yaşıyoruz. Bu mutasyonların bitmesini beklememek lazım. Ancak virüsün bulaşmasına neden olacak mutasyonlar olmazsa bitebilir. Şu anda 100'e kadar virüs rapor edildi. Bunların 40 tanesi artık önemi kalmadı diye takipten çıkarıldı. Şu anda hala takip edilen ama halkın bilmediği potansiyel bir dalga oluşturma olasılığı olan yeni varyanlar var. Örneğin, BA.2.75 dediğimiz bir varyant bir kıpırdanmaya neden oluyor. Bu da yayılırsa 7. dalga olacak. Bazen sonbaharda artacak deniyor ama salgının zamanı olmaz" ifadelerini kullandı.

'Umarım grip gibi olmaz'

'Koronavirüs gribe dönüştü' açıklamaları hakkında da yorum yapan Ceyhan, "Bunu söyleyenler maalesef gribi çok hafif bir hastalık sanıyor. Tarih boyunca insanları en çok ne öldürmüştür diye bakıldığında bunun tek cevabı griptir. Şu anda da grip ölüm riski taşıyan salgınlarda da yüzde 3'e yükselen ölüm oranları var. O yüzden umarım grip gibi olmaz" diye konuştu.