Oytun Erbaş: Doğru, babam pazarcı değil bankacıydı

Geçtiğimiz gün çıktığı programda "Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım. Çünkü ben Sökeli pazarcının oğluyum" diyen ve "yılbaşına inanmayan ve şampanya kadehi tutmayanların" akademide ayrımcılığa uğradığını, sözlü mülakatlarda elendiğini söyleyen 'akademisyen' Oytun Erbaş yeni bir açıklama yaptı.

Kişisel Twitter hesabını kapatan Erbaş, Instagram üzerinden yayınladığı videoda "Doğrudur, babam pazarcı değil bankacıydı" ifadelerini kullanırken "Benim Ödemişli olduğumu herkes bilir" dedi.

"Anadolu çocuğuyuz, yıllardır pirinç satmış bir ailenin çocuğuyum" diyen Erbaş, banka müdürü babasının tayinleri çıktığı için kendisinin Ödemiş'te kaldığını ve "ilçe çocuğu" olduğunu söyledi.

Erbaş "Benim hakkımda 'yok babası şöyleydi' bir kere onu bunu bırakın, Ödemiş'te kime sorsanız sorun, benim pazarcı olduğumu herkes bilir" dedi.

Erbaş "vesayet sistemi" nedeniyle "çok baskı gördüğünü" tekrar söylerken "Biz yılbaşı kutlamayan elimizde kadeh gezdirmeyen tipleriz, kravat takmayız, öğretim üyesi gelirdi 'Ne bu senin halin' derdi, deney yaparken müdahale ederdi, ama biz yılmadık" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Erbaş skeci: Bu hükümet olmasaydı biz komedyen olamazdık

Öte yandan komedyen Şahan Gökbakar da yayınladığı skeçte Erbaş'ın sözleriyle dalga geçti. Gökbakar Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "2004'te yaptığım 'Dikkat Şahan Çıkabilir'de olan bazı skeçler, gerçek oluyor. Tartışma programları Doç. Sinan Sağıroglu gibi, kadın programı Nevriye Budaklar, jipte mahsur kalanlar, hatta başkan adayı Hayri Gülle skecimde 'Boğaz'a paralel şekilde kanal açacaz' bile demişim" ifadelerini kullandı.

Gökbakar Instagram üzerinden yayınladığı skecinde Erbaş'ın TvNet'teki programında yaptığı gibi kapalı ortamda güneş gözlüğü takarken Erbaş'ın sözlerinin parodisini yaptı.

Koronavirüse dönük "ağzınızı tuzlu suyla çalkalayın" ile "bu sarı ırk hastalığı" gibi bilimdışı ve ırkçı beyanlarıyla gündem olan 'akademisyen' Erbaş, geçtiğimiz gün yayınlanan programda "Sökeli pazarcı babası" olduğu için "vesayetin baskısını" gördüğünü söylemişti.

Ancak Oytun Erbaş'ın babası Bülent Erbaş bir banker. Oytun Erbaş'ın kardeşi Elçin Tün ise bir özel eğitim kurumu patronu. Tün'ün kurumlarında çalışan öğretmenler "köle gibi çalıştırılmaktan" ve maaşlarının ödenmemesinden şikâyetçi.