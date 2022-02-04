Bilim düşmanı 'akademisyen' Oytun Erbaş: Bu hükümet olmasaydı öğretim üyesi olamazdık

Koronavirüse karşı "ağzınızı tuzlu suyla çalkalayın" gibi beyanlarıyla gündem olan Oytun Erbaş, "Bu hükümet olmasaydı ben akademisyen olamazdım. Çünkü ben Sökeli pazarcının oğluyum" dedi.

Dün TvNet'e çıkan Erbaş, "Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam robdöşambrlı doktorların işine gelmedi" ifadelerini kullanırken kendisinin kıskanıldığını iddia etti.

Erbaş, "ailesi okumuş, iyi dil bilen, çayı tutuşu, şampanya kadeh kaldırışı olan" biri olmadığını, "Anadolu'dan gelmiş, kendi emeğiyle bir yere gelmeye çalışan çocuklardan" olduğunu söyledi. Erbaş kendisi gibi çocuklara sürekli "dur" dendiğinden yakınırken "bu hükümet çok şeyi değiştirdi bu vesayeti kırdı" dedi.

Ancak Oytun Erbaş, kendi kişisel internet sitesinde yazdığına göre İzmir doğumlu ve ilk-orta-lise eğitimini burada gerçekleştiriyor. Erbaş'ın "Sökeli pazarcı babası" Bülent Erbaş bir banker. Oytun Erbaş'ın kardeşi Elçin Tün ise bir özel eğitim kurumu patronu. Tün'ün kurumlarında çalışan öğretmenler "köle gibi çalıştırılmaktan" ve maaşlarının ödenmemesinden şikâyetçi.

Koronavirüsün "Türk genini etkilemeyeceği" ve bunun bir "sarı ırk-çekik göz hastalığı" olduğu yönünde ırkçı ve bilim dışı tezlerin sahibi Erbaş, söz konusu beyanlarının "doğruluğunu koruduğunu" öne sürerken buna gerekçe olarak da Türkiye'nin Latin Amerika'dan daha az etkilendiğini söyledi.

Öte yandan Erbaş, sunucunun "Ortaya veri çıkmamış bir konu hakkında açıklama yapmak bir bilim insanı olarak yanlış değil mi?" sorusuna "Hayır, herkesin bir görüşü var, bu da benim görüşümdü" cevabını verdi.

'Yılbaşına inanma' barajı varmış...

Kendisini "Türkiye'nin Elon Musk'ıyım" diye nitelendiren Erbaş, "Ben hep derim House gibi adamım ben yani. Türk House'u benim, hemen yazsınlar hadi" dedi.

Yılbaşını kutlamanın "bilim dünyası için bir kriter" olduğunu öne süren Erbaş, insanların "Yılbaşına inanmadığı" söylediği zaman terslendiğini iddia etti. Erbaş "ben ne barajlar atlattım" diyerek çok baskı gördüğünü söyledi.

Bu hükümetten önce vesayet vardı, sözlü sınavlardan geçirmeme vardı

Erbaş "Bu hükümet olmasaydı birçok Anadolu çocuğu öğretim üyesi olamazdı" ifadesini kullanırken kendisi gibi insanların "doçentlik sözlü sınavında gitar çalmadığı, şampanya kadehi tutamadığı" için elendiğini söyledi. Erbaş daha öncesinde akademide "vesayet olduğunu" ve "sözlü sınavlardan geçirmeme"nin varlığından bahsederken artık bunların aşıldığını söyledi.