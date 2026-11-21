Gazeteci Erdem Atay, YouTube yayınında OYAK'ın (Ordu Yardımlaşma Kurumu), fonlara para aktarılması yoluyla içinin boşaltıldığını iddia etti.

Atay'ın iddiaları arasında kurumun bankacılık sektörünü ayakta tutabilmek için kendi kaynaklarını bankalara aktardığı da yer aldı.

Gelişme üzerine OYAK tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada iddianın dezenformasyon içerdiği, kurumla ve gerçeklerle bir ilgisinin olmadığı ifade edildi.

OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, OYAK hakkındaki iddialara yanıt verdi. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Daha önce yine hiçbir doğruluğu olmayan iddialar ile ilgili göreve başladığımızda sizlere söz verdiğimiz gibi açıklık ve şeffaflık prensibiyle 28 Ekim 2026’da detaylı açıklama yaparak siz bütün üyelerimizle paylaşmıştık.

Bugün de gerçeği yansıtmayan; fonlara para aktarılarak OYAK’ın içinin boşaltıldığı ve bankacılık sektörünü ayakta tutabilmek için OYAK’ın finansal kaynaklarının bankacılık sektörüne aktarıldığı gibi hususlar çeşitli sosyal medya mecralarında gündeme getirilmiştir. Dezenformasyon, spekülasyon ve tamamen iftira olan bu hususların OYAK ve gerçeklerle hiçbir alakası yoktur.

OYAK ile ilgili bütün faaliyetler ve yatırım kararları; 205 sayılı OYAK kanunu ve diğer hukuki mevzuat çerçevesinde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve bağımsız denetleme kurulu ve OYAK Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. Konuyla ilgili yayın yapanlar hakkında hukuki haklarımızın saklı olduğunu ifade etmek ister, saygılarımızı sunarız.