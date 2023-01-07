Oyak Dragos işçilerinden uyarı: Bu koşulları kabul etmemizi kimse beklemesin!

Oyak İnşaat’a ait İstanbul Maltepe’de bulunan Oyak Dragos şantiyesinde geçtiğimiz hafta olumsuz çalışma koşullarına karşı işçilerin neredeyse tamamı iş bırakmıştı.

Yataklarını tahtakurularının sarmasına; yemekhane, duş, tuvalet gibi ortak alanların hijyenine; yemeklerin yetersiz ve sağlıksız olmasına karşı işçilerin iş bırakması üzerine şirket yetkilileri işçilerle görüşerek süre istemiş, bütün taleplerin 1 hafta içinde sağlanacağını belirtmişti.

İşçiler dün şantiyede toplantı yaparak, şirkete verilen sürenin dolduğunu ama şirketten ufak iyileştirmeler dışında bir adım atılmadığını, yataklarda tahtakuruları dolaştığını, bu yüzden bir komite kurarak taleplerini açıkladıklarını belirtti.

Oyak inşaat işçileri komite kurdu, taleplerini açıkladı

Patronların Ensesindeyiz (PE) Oyak İnşaat İşçi Komitesi’ni kurarak ortak talepler belirlediklerini açıklayan işçiler, Oyak İnşaat’tan derhal insani şartlarda çalışılması için adım atılmasını bekliyoruz dedi.

İşçilerin yaptığı açıklama şöyle:

"Bizler Oyak İnşaat’ın Maltepe’de bulunan Oyak Dragos şantiyesinde çalışan inşaat işçileriyiz. Hepimiz farklı şehirlerden buraya çalışmaya geldik. Eşimizden, çocuğumuzdan, ailemizden, bu kış günü sıcak yuvamızdan ayrılıp buraya çalışmaya geldik. Üç kuruş para kazanıp evin faturasını, kirasını, bütün giderlerini ödemek, çocuğumuzun okul masrafını karşılamak için.

Yaptığımız bu son teknolojik, lüks, havuzlu binaları milyonlarca liraya satacaklar ve birileri burada yaşayacak. Ancak bunu düşününce bu inşaatları yapan bizlerin çalışma koşullarını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Bizler gece gündüz demeden uzun saatler riskli ve tehlikeli bir şekilde çalışmak zorunda kalıyoruz. Sürekli iş kazası tehlikesiyle karşı karşıya kalarak mesai yapıyoruz. Üstüne biraz dinlenmek ve uyumak için gittiğimiz yatakhanelerde tahtakurusu gezen yataklarda yatıyor, pislik içinde duş ve tuvaletleri kullanmaya maruz kalıyoruz. Sağlıklı ve hijyenik olmayan yemekhanelerde lezzetsiz, yetersiz yemekler yiyoruz.

Geçtiğimiz hafta bütün işçiler olarak bu koşulları kabul etmediğimizi göstermek için iş bıraktık. Ardından şirket yetkilileri gelerek bütün şartların sağlanacağını söyledi. Ama aradan bir hafta geçti ve sadece yemeklerin yanına çay verdiler ve bazı iyileştirmeler yaptılar.

Oyak İnşaat verdiği sözü tutmalıdır. Bütün taleplerimizi karşılamalıdır.

Taleplerimiz çok net:

Çok acil yatakhanelerdeki tahtakurusu ve haşerat sorunu çözülmeli, yataklar değişmelidir.

Yemekhane ve yemeklerle ilgili sorunlar çözülmelidir.

İş güvenliği önemleri alınarak iş kazalarına ve cinayetlerine kapı açacak sorunlar çözülmelidir.

Bizler işçiyiz, insanız. Nefes alıyor, yemek yiyor, ailemizi özlüyoruz. Onurlanıyor, üzülüyoruz. Kendilerinin yaşamayacağı yerleri bizlerin kabul etmesini kimse beklemesin. Taleplerimiz derhal karşılansın.

Biz bu taleplerimiz için mücadelemize devam edeceğiz.

Patronların Ensesindeyiz (PE) Oyak İnşaat İşçileri Komitesi

🚩PE Oyak İnşaat İşçi Komitesi olarak şirketi uyarıyoruz! Taleplerimizi derhal karşılayın:



1️⃣ Yatakhanelerdeki tahtakurusu ve haşerat sorunu çözülmeli



2️⃣ Yemekhane ve yemek sorunu çözülmelidir.



3️⃣ İş güvenliği önemleri alınmalıdır



👇🏼https://t.co/RzkLHNW9VX#BöyleGitmez pic.twitter.com/KsscDnvcA9 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 7, 2023

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