Oyak Dragos işçileri kötü çalışma koşullarına karşı iş bıraktı: Şirket süre istedi

Oyak İnşaat’a ait İstanbul Maltepe’de bulunan Oyak Dragos şantiyesinde bu sabah kötü çalışma koşulları nedeniyle 500 inşaat işçisi iş bıraktı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) ulaşan işçiler, uzun zamandır yemek, barınma ve kötü çalışma koşullarına karşı şikayetlerini belirtmelerine rağmen ilgili hiç kimsenin kendilerini muhatap almadığını belirtti.

Bu sabah şantiyede çalışan işçilerle birlikte iş bırakmaya karar verdiklerini aktaran işçiler, 500 işçinin iş bırakmasıyla Oyak yetkililerinin şantiyeye geldiğini ve sorunları düzeltmek için bir hafta süre istediğini söyledi.

PE’ye ulaşan işçiler, şantiye koşullarının düzeltilmesi için bir hafta bekleyeceklerini ancak herhangi bir iyileşme olmazsa eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

🚩İnşaat işçisi köle değildir!



📌Oyak Dragos şantiyesinde işçiler çalışma koşullarının iyileştirmesi için eylem yaptı.



Koşulların düzeltileceğini söyleyen önetime 1 hafta süre verdi.



Patronların Ensesindeyiz olarak sürecin takipçisi olacağız! ✊🏼



👇🏼https://t.co/LS0R7Psib7 pic.twitter.com/rBKCQotc17 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) December 29, 2022

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