Oy oranını açıkladılar: Yıllardır CHP'nin kazandığı bölgede İYİP yükselişte

CHP oylarının İYİP'e yönelmeye başladığı bazı bölgelere ilişkin tartışmalar sürüyor.

İYİP'li bir yöneticinin İzmir için yapılan bir anketi "Az kaldı" notuyla paylaşması sonrası, Cumhuriyet gazetesinde Trakya için "Belediye başkanları miras oyların İYİ Parti’ye kaymasına engel olamıyor" başlığını attı.

Habere göre, İYİP’in Trakya oy ortalaması yüzde 25 seviyelerine kadar yükselmiş durumda ve artış eğilimi sürüyor. Bir önceki seçimde İYİP Edirne'de yüzde 15, Kırklareli'nde yüzde 16, Tekirdağ'da ise yüzde 11 oy oranına sahipti.

CHP'nin uzun yıllar bölgede ilk sırada yer aldığına değinilen Özkan Başaran imzalı yazıda şöyle denildi:

"Bu tablo, 2019 yerel seçimlerine kadar böyle devam etti. Türkiye genelinde çok başarılı olan CHP, Trakya’da birçok belediyeyi AKP’ye kaptırdı. Örneğin Tekirdağ’da 2014’te 11 ilçenin tamamına sahip olan CHP, başta merkez ilçe Süleymanpaşa olmak üzere üç ilçeyi AKP’ye kaptırdı. Edirne’de Keşan gibi tarih boyunca CHP’nin domine ettiği önemli bir ilçe AKP’ye gitti. Az daha Kırklareli merkez, Cumhur İttifakı’na kaybediliyordu. Bu olumsuz durum, CHP Genel Merkezi tarafından yeterince sorgulanamadı.

Kamuoyu araştırmaları AKP’nin Trakya’da oy kaybettiğini ancak yerel seçimlerde olduğu gibi CHP’nin de oy kaybetmeye devam ettiğini gösteriyor. Oy kaybı çakılma düzeyinde değil belki ama bazı seçim çevrelerinde 3-5 bin oy aynı zamanda bir milletvekili kaybına neden olabilir. Halkı bunaltan görülmemiş ekonomik krizin siyasi iktidarı yıpratması, hayatın olağan akışına çok uygun. Peki CHP neden Trakya’da oy kaybediyor? Birinci sebebi miras oylara yaslanan yakın geçmişteki ve mevcuttaki CHP’li birçok belediyenin gereğince çalışmaması, parti içi rekabete daha fazla konsantre olarak halka beklenen hizmetleri verememesi, halkın güvenini kaybetmesi ile sonuçlanıyor.

...Uzaklaşanlar ise görüldüğü kadarıyla İYİ Parti’ye gidiyor. Anketlere göre şu sıralar İYİ Parti’nin Trakya ortalaması yüzde 25 seviyelerinde. AKP Trakya’da köklenemedi ancak merkez sağın her zaman karşılık bulduğu Trakya’da merkez sağa oynayan İYİ Parti’nin sosyolojik taban bulması muhtemel. İYİ Parti genel seçimlerde Trakya’da oy oranı ve milletvekili sayısını artırırsa 2024 yerel seçimlerinde birçok belediye için alternatif haline dönüşecektir. İYİ Parti ivmesini koruyabilir ve CHP de hata yapmaya devam ederse, CHP’nin kalesi olarak görülen Trakya’yı orta vadede 90’lardaki merkez sağ gibi domine edebilme potansiyeline sahip."