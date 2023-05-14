Oy kullanmaya giden depremzedeler dönüş yolculuğuna çıktı

Deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri saat 08.00’de başladı. Hatay’da yaklaşık 1 milyon seçmen hasarsız okullarda ve hasarlı okulların bahçelerine kurulan konteynerlerde oy kullandı.

Yurttaşlar, 400 konteynerde oy vermek için yoğunluk oluşturdu. Oy vermek için memleketine dönen çok sayıda seçmen de bavullarıyla birlikte oy sırasına girdi.

Hatay'a oy kullanmaya giden depremzedeler sandıkların kapanmasının ardından dönüş yolculuğuna çıktı.