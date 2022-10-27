Oy kaybından belediyeler de nasibini aldı… AKP İstanbul'da eriyor

AKP'nin yıllarca yüksek oranda oy aldığı Üsküdar ve Bahçelievler’de dahi AKP ve MHP’nin toplam oyu, Millet İttifakı’nın oy oranına ulaşamıyor. ORC Araştırma’nın son haftalarda İstanbul özelinde yaptığı araştırmanın sonuçları, iktidarın oy kaybettiğini ortaya koydu.

AKP bu iki ilçede az farkla birinci parti görünse de 2018 genel seçimlerinden bu yana 9 puanlık bir kayıp yaşadı. MHP de İstanbul’da baraj altında kalırken Avcılar ve Şişli gibi ilçelerde muhalefetin oyu artıyor.

Birgün'den Mehmet Emin Kurnaz'a konuşan Pösteki, "Otomatik olarak ülkedeki, ulusal siyasetteki etkiler orada direkt olarak kendisini gösterebiliyor. Bu ilçelere bakarak referandumlarda veya seçimlerde genel seçimlerin durumunu daha net görebiliyoruz. Tabii buralarda biraz daha eğitim seviyesi yüksek olduğu için gidişat hızlı şekilde muhalefetin lehine ilerliyor diyebilirim. Buradaki seçmen süreci çok yakından takip ettiği için oy tercihleri genel seçim sonuçlarına da yerel seçim oranlarında da yansıyor. Örneğin işte Bahçelievler ve Üsküdar örneğini verebiliriz. Buralarda kayıp AK Parti belediyeleri açısından oldukça fazla” ifadelerini kullandı.

Bu değişimde başlıca sebebin ekonomik kriz olduğuna vurgu yapan Pösteki, “Ekonominin getirisiyle birlikte yaşanan diğer sorunlar, işsizlik problemleri de insanların oy tercihlerine doğrudan yansıyor. İktidar özellikle de kadın seçmen ve genç seçmenden desteğini kaybetmeye başladı. Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk siyasete başladığı zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiren faktör kadın seçmen faktörüydü. O dönem hem kadınların hem de gençlerin ilgi odakları farklıydı. Ancak gelinen noktada gençlerin de kadınların da gündemindeki asıl konu market, pazar fiyatları. Bu yangın üstelik her geçen gün büyüyor” dedi.