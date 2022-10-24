ORC İstanbul'daki 4 ilçede yaptığı anket sonucunu açıkladı

Seçim yaklaşırken araştırma şirketlerinin anket çalışmaları devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma İstanbul’un dört ilçesinde yaptığı anketin sonuçlarını yayımladı.

ORC Araştırma’nın verilerine göre İstanbul’un Üsküdar, Avcılar, Bahçelievler ve Şişli ilçelerinde AKP'nin oyları 2018 milletvekili seçimlerinden bu yana kayda değer oranda düştü. Şişli’deki azalma hariç CHP’nin oy oranı hemen hemen sabit kalırken, İYİP'in oylarını artırdı. HDP ve MHP’yse yüzde 2 ile 4 bandında oy kaybetti.

Şirketin sosyal medya hesabından yayınlanan verilere göre AKP’nin 2018 milletvekili seçimlerinde Üsküdar’daki yüzde 42,2’lik oy oranı 10,5 puan azalışla yüzde 31,7 oldu. AKP oy oranındaki düşüşle, ilçede yüzde 29,8 oy oranı olan CHP’yle örtüştü. İYİP 8,2 puan artışla yüzde 18,1 olarak kaydedilirken HDP yüzde 3, MHP yüzde 2,2 oy kaybetti.

ORC Araştırma'nın Üsküdar anketi

Şişli’deyse 2018’de yüzde 41,7 oy alan CHP 7,6 puan azalış kaydederek yüzde 34,1 oldu. AKP’nin oyu 7,2 puan azalarak yüzde 18,1 oldu. HDP 4,6 puan oy kaybederek yüzde 13,6 olarak ölçüldü. İlçede 4,5 puanla oylarını tek artıran parti İYİP, yüzde 12,6 olarak ölçüldü.

1999-2014 yılları arasında Şişli’nin belediye başkanı olan eski Mustafa Sarıgül’ün Aralık 2020’de kurduğu Türkiye Değişim Partisi’nin (TDP) oy oranıysa yüzde 15,2. TDP bu oranla ilçede üçüncü oldu.

ORC Araştırma'nın Şişli anketi

Bahçelievler’de 2018’de yüzde 44,2 oy olan AKP 12,5 puan azalarak 31,7’ye düştü. Hemen arkasındaki CHP’yse 2,5 puan artışla yüzde 26,3 olarak ölçüldü. İYİP 7,5 puan artarak yüzde 15,7 oldu. HDP yüzde 3,8, MHP yüzde 2,7 oy kaybetti.

ORC Araştırma'nın Bahçelievler anketi

Avcılar’da AKP yüzde 8,6’lık kayıpla birinciliği yüzde 34,3 oy alan CHP’ye kaptırdı. İYİP, 7,1 puan artarak yüzde 15,5 oldu. HDP yüzde 4, MHP yüzde 3,3 oy kaybetti.