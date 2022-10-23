Metropoll'den 'ikinci tur' anketi: Erdoğan yüzde 1 puan ile Kılıçdaroğlu'nu geçiyor

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin yöneticisi Özer Sencar, şirket tarafından 28 ilde 2 bin 119 katılımcıyla yapılan Türkiye'nin Nabzı Eylül ayı araştırmasını paylaştı.

İki farklı seçim anketi senaryosunun sonuçlarını açıklayan Sencar, paylaştığı ilk ankette "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa kime oy verirsiniz?" sorusunun sonucunu paylaştı.

Anket sonucuna göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,9 oy alırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 43,9 oranında oy aldı.

Anket sonucu şöyle:

Sencar'ın paylaştığı diğer anket sonucunda ise cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda adayların AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve HDP adayı olması durumundaki senaryoya yer verildi.

Söz konusu senaryonun anket sonucuna göre ise Erdoğan yüzde 42,1 oy alırken, Yavaş yüzde 35,0 oranında oy aldı. HDP adayının yüzde 14,7 oranında oy aldığı görülürken, seçim 'yüzde 50+1'e şartı sağlanamadığı için ikinci tura kaldı.