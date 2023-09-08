OVP'nin ardından bankalardan kredi kartı limitlerini düşürme sinyali

Önceki gün açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) kredi kartı kullanımının yeniden düzenleneceğine ilişkin ifadenin yer almasının ardından dün sabah saatlerinde birçok banka, özellikle yüksek limitli kredi kartı sahiplerine kart limitlerinin düşürüldüğüne ilişkin mesajlar gönderdi.

Milliyet'in haberine göre; daha sonrasında bankalar, söz konusu mesajların ‘sehven’ gönderildiğine ilişkin kart kullanıcılarının ikinci bir mesaj iletti.

İkinci mesajda, ilk mesajın yanlışlıkla gönderildiği belirtilse de gerek kart sahipleri gerekse de ekonomi uzmanları, bu durumu, “kart kullanımına sınır getirileceği” şeklinde yorumladı. Kart kullanımının tüketim talebini dengeleyecek şekilde yeniden düzenleneceği gündeme geldi.