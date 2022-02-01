ÖTV indirimli araçların limiti açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden; yüzde 90 ve üzeri engelli (malul ve gaziler dahil) bireyler, yüzde 90’ın altında olan engellilerden yalnızca engellilik durumu taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olanlar ile 18 yaş altı çocuklar için, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirme Raporu (ÇÖZGER)’de özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV) ibaresi yer alan engelli yakınlarının yararlanabildiğini belirtti.

Yanık, 2017 yılında yapılan yasal düzenlemeyle engellilik oranı yüzde 90 veya üzerinde olan malûl veya engellilerin, ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil bedeli 200 bin TL’yi aşmayan araçlarının ilk iktisabının vergiden müstesna olduğunun hüküm altına alındığını söyledi.

Kanunun ilgili maddesinde, söz konusu tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve Cumhurbaşkanının bu şekilde tespit edilen tutarı yüzde 50’sine kadar artırmaya yetkili olduğu hükümlerine yer verildiğini belirten Yanık, “Bu doğrultuda 2021 yılı için belirlenen üst limit, 2022 yılı için 450 bin 500 TL olarak güncellenmiştir. Üst limit her yıl belirlenen değerleme oranına istinaden piyasa koşullarına göre Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından güncellenmektedir" açıklamasında bulundu.