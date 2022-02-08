Ottawa'da kamyoncu eylemlerine karşı akaryakıtlara el konuldu, korna yasaklandı

Kanada polisi, Ottawa kentinde Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle kamyon şoförlerinin yaptığı protestolara karşı akaryakıtlara el koydu. Kentte korna çalınması 10 günlüğüne yasaklandı.

Dış Haberler

Kanada polisi, Covid-19 kısıtlamalarına karşı kamyon şoförlerinin yaptığı protestoların sona ermesi amacıyla binlerce litre akaryakıt ele geçirdiklerini ve bir petrol tankerine el koyduklarını açıkladı.

Polisin açıklamasına göre, protestoya katılan kamyon ve eylemci sayısı önemli ölçüde düştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, dün yaptığı açıklamada, protestoların durması yönünde çağrı yaptı.

Ülkede dün bir yargıç tarafından ilan edilen kararla, Ottawa kentinde protestoda yer alan kamyon konvoylarının kornaya basması 10 gün yasaklandı.

Haber

Ottawa'da Covid-19 kısıtlamaları karşıtı eylemlerin ardından OHAL ilan edildi