Ottawa'da Covid-19 kısıtlamaları karşıtı eylemlerin ardından OHAL ilan edildi

Kanada'nın Ottawa kentinde kamyon şoförlerinin protestosu üzerine olağanüstü hal ilan edildi.

Ülkenin başkenti Covid-19 kısıtlamalarına karşı gösterilere sahne olurken Belediye Başkanı Jim Watson ABD'li grupların Kanada'nın içişlerine müdahale ettiğini söyledi.

Eylemlerin temel gücünü oluşturan "Özgürlük kamyon konvoyu" ABD Cumhuriyetçi Partisi'nden yetkililer tarafından açık destek görürken eski ABD Başkanı Donald Trump da eylemlere desteğini açıklamıştı.

GoFundMe, Kanada'nın başkentinde protesto gösterileri için platformu üzerinden para toplanmasını engellerken şimdiye kadar ABD sınırlarından gönderilen milyonlarca doların bir kısmının geri yollayacağını bir kısmınınsa 'hayır kurumlarına bağışlanacağını' açıklamıştı. Bu açıklama ABD'nin Florida Eyaleti Valisi Ron DeSantis ve Teksas Senatörü Ted Cruz gibi önde gelen Cumhuriyetçiler tarafından ağır tepki gördü.

Tepkilerin ardından GoFundMe herkese geri ödeme yapacağını söyledi. Site, ABD üzerinden Kanada'ya yollanan paranın "yasa dışı faaliyetleri finanse etmek" suretiyle sitenin hizmet şartlarını ihlal ettiğini öne sürerken bu yüzden finansmanı kestiğini söyledi.