Otoyollardaki 'kaçak geçiş' cezalarına indirim geliyor

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt, otoyollardaki 'kaçak geçiş' cezalarına indirim geleceğini açıkladı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İskurt yeni uygulamaya ilgili olarak “Daha önce tebligat gittiği zaman trafik cezaları gibi erken ödemede yüzde 25 indirim vardı. Burada biz, ilk bir ay içinde öderseniz ceza oranını yüzde 75 gibi ciddi bir oranda indiriyoruz” bilgisini verdi.

İskurt, devlet otoyollarında kaçak geçiş oranın yüzde 6,9, Yap-İşlet-Devret modeli otoyollarda ise yüzde 7,8 olduğunu kaydetti.