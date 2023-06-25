Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki kurye yaşamını yitirdi

Kayseri’de saat 00.30 sıralarında Sivas Bulvarının 15’inci kilometresinde kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, E.D. yönetimindeki 06 VIP 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, siparişini teslim ettikten sonra iş yerine dönmek üzere yola çıkan çiğ köfteci kuryesi Mehmet Akif Zengin’in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.