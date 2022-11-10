Otomobilde ÖTV indirimi için seçenekler belli oldu

Otomobillerdeki ÖTV indirimiyle ilgili birkaç alternatifli çalışma yapıldığı belirtiliyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, birinci taslakta ÖTV matrah limitinin artırılması bulunuyor. Böylece daha yüksek fiyatlı araçlarda daha düşük oranda vergi alınmış olacak.

İkinci taslakta ise matrah artırımının dışında düşük silindir hacmine sahip sıfır otomobillerde ÖTV'nin tamamen sıfırlanması söz konusu olacak. Bu konularda yapılacak çalışmalar ile taslak netleşmiş olacak. ÖTV indirimleri ile hem sıfır otomobillerde hem de ikinci elde bir fiyat düşüşünün olması bekleniyor.

Çalışmanın Aralık ayında sonuçlanması bekleniyor.

Üzerinde çalışılın bir başka konu ise yılbaşında harç ve cezalarda yapılacak yeniden değerleme artışlarının düşürülmesi olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni de etkileyecek bu oranların düşürülmesi yetkisi Erdoğan'da bulunuyor.