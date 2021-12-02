Otomobil satışları yüzde 33 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin yayımladığı basın bülteninde yer alan verilere göre, 2021 yılı Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 adete geriledi. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 29,9 azalış gösterdi.

Otomobil satışları, 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde ise geçen yıla göre yüzde 2,1 oranında azalarak 518 bin 294 adet olurken, aynı dönemde hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,7 artarak 156 bin 813'ye ulaştı.

2021 yılında otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 86,6'sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 280 bin 235 adetle yüzde 54,1 pay, B segmenti otomobiller 164 bin 963 adetle yüzde 31,8 pay aldı.

2021 yılında otomobil pazarı motor tipine göre ise; benzinli otomobil satışları 342 bin 438 adetle yüzde 66,1 pay, dizel otomobil satışları 104 bin 217 adetle yüzde 20,1 pay, hibrit otomobil satışları 45 bin 190 adetle yüzde 8,7 pay, oto gazlı otomobil satışları 24 bin 34 adetle yüzde 4,6 pay aldı. 2 bin 415 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.