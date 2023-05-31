Otomobil kutlama yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sokaklara çıkarak şampiyonluklarını kutladı.

DHA'nın haberine göre, Altay Caddesi’nde yolu araç trafiğine kapatan taraftar grubu meşale yakıp, marşlar eşliğinde şampiyonluklarını kutladı. Bu sırada Yusuf Y.'nin kullandığı 20 PH 504 plakalı otomobil, kalabalığın arasında dalarak taraftarlardan Nehir Ezgi V.(20) ve Samet E.(19)'ye çarptı.

Duruma öfkelenen kalabalık, sürücü Yusuf Y.’yi durdurarak otomobilden indirmek istedi. Taraftarların arasında manevralar yapan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü Yusuf Y.’nin bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.