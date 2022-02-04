Otomobil kredilerinde yeni dönem: TOGG ayarı geliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, otomobil kredilerinde yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

A Para’ya konuk olan Akben, "Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun. Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncelleme ile birlikte orası biraz daha rahatlayacak. Sayı ile birlikte miktar da var. 120 bin 300 bin 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120 bin, 120 binin yüzde 70’ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz” ifadesini kullandı.

Akben taksit sayısının artırılmasıyla ilgili de çalışma yapılacağını dile getirdi.